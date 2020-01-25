Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу объединиться против России. Он также обвинил российскую сторону в краже «чужой истории».
Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси, —
цитируетполитика РИА Новости.
По мнению Боднара, Россия приписывает себе чужие победы и занимается перекладыванием ответственности за свои злодеяния на другие страны. В завершение своей речи он выразил поддержку Польше.
Глава украинского МИД Павел Климкин при этом заявил об украинском происхождении России и Белоруссии.
Ранее NEWS.ru передавал, что польские СМИ назвали поражением итоги форума памяти жертв холокоста. Особую тревогу журналисты выразили в отношении французского лидера Эммануэля Макрона.
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