https://static.news.ru/photo/f37fff72-3f80-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oded Karni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу объединиться против России. Он также обвинил российскую сторону в краже «чужой истории».

Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси, — цитирует политика РИА Новости.

По мнению Боднара, Россия приписывает себе чужие победы и занимается перекладыванием ответственности за свои злодеяния на другие страны. В завершение своей речи он выразил поддержку Польше.

Глава украинского МИД Павел Климкин при этом заявил об украинском происхождении России и Белоруссии.

Ранее NEWS.ru передавал, что польские СМИ назвали поражением итоги форума памяти жертв холокоста. Особую тревогу журналисты выразили в отношении французского лидера Эммануэля Макрона.