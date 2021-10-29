Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России

Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабоинович.

Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине, — написал депутат.

Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с российской компанией «Газпром» о продлении контракта на 5 лет. Стоимость газа составит $450 за тысячу кубометров. При этом с 2020 года средняя стоимость газа составляла порядка $200, а в октябре 2021 цена выросла до $790.

В свою очередь председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. При этом сама Литва активо потребляет энергию с этой станции. Также Вильнюс нарастил в два раза импорт электроэнергии из Калининграда.