Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма

https://static.news.ru/photo/470bf922-c557-11eb-88ff-96000091f725_660.jpg Ялта, Республика Крым, Россия Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Франция и Германия должны понести ответственность за то, что Крым в 2014 году стал территорией России. Об этом в пятницу, 4 июня, в разговоре с журналистами заявил секретарь Совета национальный безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что именно Париж и Берлин отказали в 2008 году Украине и Грузии в Плане действий по членству в НАТО, поэтому они виновны в потере Крыма.

И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто обеспокоенным, — добавил Данилов.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году в результате народного референдума. За присоединение к России проголосовали более 96% избирателей полуострова.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал, что вхождение Украины в Европейский союз и НАТО отвечает интересам ФРГ. Однако Германия с этим не согласна из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.