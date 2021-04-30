Украина обстреляла из миномётов северную окраину Донецка

https://static.news.ru/photo/8fa8f30c-aa4e-11eb-a900-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Украинские военные произвели 20 выстрелов из миномётов по северной окраине Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Пески — Вольво-центр, выпущено 14 мин из 120-миллиметрового миномета и шесть мин из 82-миллиметрового миномета, — заявил представитель ДНР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что «резня» на Донбассе может случиться в случае внесения изменений в последовательность комплекса мер по урегулированию конфликта. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил взять под контроль эту территорию и только после этого провести выборы с амнистией и разобраться с особым статусом Донбасса. Лавров добавил, что контроль над границей должен быть самым последним шагом, когда эти территории будут иметь особый статус, прописанный в Конституции Украины, после проведения в Донбассе свободных выборов, признанных ОБСЕ.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Тогда Киев начал военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине, в результате которого тогдашний президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию, а к власти пришла оппозиция. ООН указывает, что жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.