Украина обратилась к России с просьбой после катастрофы Ил-76 ГУР: Украина просила РФ передать тела погибших в катастрофе Ил-76 военнопленных

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, которые приводит издание «Украинская правда», Москва пока не дала ответа.

Насчет информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел, — сказал Юсов.

Российская сторона официально получение подобных сообщений не подтверждала.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. По данным Министерства обороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

СК показывал видео, на котором видно фрагмент ракеты, сбившей Ил-76. Всего в районе крушения самолета обнаружены 116 обломков двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Согласно заявлению российских экспертов, это части зенитной управляемой ракеты MIM-104A ЗРК Patriot.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные страны не желают проведения международного расследования крушения Ил-76, поскольку боятся раскрытия их участия в катастрофе. По его словам, теперь европейцы требуют бумаги, без которых рассматривать дело не будут.