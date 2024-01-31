Украина обогатилась на $850 тысяч за счет России Глава Фонда госимущества Украины заявил о получении арестованных у РФ $850 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюджет Украины получил первые $850 тысяч, которые были арестованы у России, сообщил в Telegram-канале глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль. По его словам, эти средства были отняты в том числе у миллиардера Олега Дерипаски.

Средства врагов Украины — на восстановление инфраструктуры. <...> Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет. <...> Это стало возможным благодаря совместной работе правительства, Минюста, ФМГУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд, получив решение суда, принимает меры для максимально эффективного управления и распоряжения взысканными активами, — написал Коваль.

Ранее статс-секретарь Минфина ФРГ Флориан Тонкар заявил, что общая сумма замороженных в Германии российских активов составила €4,1 млрд. Он отметил, что туда входят средства и экономические активы лиц и организаций, которым запрещено проведение операций.

До этого послы Евросоюза предварительно согласовали директиву Еврокомиссии, согласно которой прибыль от замороженных активов России будет регистрироваться отдельно и использоваться на нужды европейских стран, а также Украины. Эти деньги обложат налогом почти в 100% с последующим переводом в бюджет ЕС.