Украина неудачно пыталась наступать в Запорожской области Член ВГА Запорожской области Рогов: Украина предприняла неудачную попытку наступления

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия предприняла попытку наступления в регионе. Её бойцы получили жёсткий отпор и бежали, отметил он в беседе с РИА Новости.

Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жёсткий отпор, они вынуждены были бежать, — подчеркнул член ВГА.

Рогов добавил, что Запорожье хотя и остаётся под контролем Киева, в освобождении областного центра нет сомнений. В городе ожидают освобождения, однако его жители боятся открыто высказывать свою позицию, поскольку это грозит террором со стороны националистов, пояснил он.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Вооружённым силам РФ части Запорожской области сформированы органы ГИБДД, началась подготовка к перерегистрации транспортных средств по российским законам. Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. По его словам, работа начнётся в ближайшее время.