Украина не смогла покрыть спрос граждан на электроэнегию без внешней помощи «Укрэнерго» обратилось к Польше и Румынии за аварийной помощью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина была вынуждены обратиться за аварийной помощью к странам Евросоюза в связи с высоким спросом на электроэнергию, сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram-канале. Общий объем электричества, взятый у Польши и Румынии, составил 1200 МВт/ч.

Это очень высокий показатель. «Укрэнерго» было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 (совпадает с мск) применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт/ч, — говорится в сообщении компании.

В «Укрэнерго» уточнили, что 28 августа жители Украины побили рекорд по потреблению электричества. Показатель превысил предыдущий максимум на 1,2%.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой предупредил граждан, что они могут остаться без света на один или два месяца. По его словам, в этом случае ожидается увеличение спроса на заправку генераторов и транспортировку воды. Он призвал украинцев тщательно подготовиться к соответствующим сложностям.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вопрос защиты энергообъектов страны находится на контроле. По его словам, обеспечить их безопасность зимой крайне сложно, однако власти сделают все от них зависящее.