Департамент документального обеспечения офиса президента Украины Владимира Зеленского не получал приглашений в Москву на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Его сотрудники провели проверку по базе входящей корреспонденции и не обнаружили документ,
Также в департаменте не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича создать парламентскую делегацию, которая поедет в российскую столицу на празднование 9 мая.
Как писал NEWS.ru, страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого.
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