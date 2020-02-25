https://static.news.ru/photo/b67f37d4-57de-11ea-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Департамент документального обеспечения офиса президента Украины Владимира Зеленского не получал приглашений в Москву на праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Его сотрудники провели проверку по базе входящей корреспонденции и не обнаружили документ, передаёт «Украинская правда».

Также в департаменте не стали комментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича создать парламентскую делегацию, которая поедет в российскую столицу на празднование 9 мая.

Как писал NEWS.ru, страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого.