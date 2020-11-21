Эксперт: Украина не намерена соблюдать никакие соглашения по Донбассу

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Украина не собирается соблюдать какие-либо соглашения для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Так он прокомментировал слова советника по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Тот заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него «формулы Штайнмайера».

Для нас не важно, будет ли этот закон пролонгирован и в каком виде. Для нас важно, чтобы этот закон был занесён в тело Конституции [Украины], которую менять гораздо сложнее, чем принимать или отменять какие-либо законы. Допустим, его [закон] пролонгируют, а потом депутаты проголосуют через месяц вообще за отмену этого закона, после того, как они получат от России требуемое, — цитирует Безпалько РИА Новости.

То, что Украина пытается исключить «формулу Штайнмайера», свидетельствует о том, что закон «даже в таком виде пытается быть включенным в законодательство Украины в выхолощенном виде». Между тем, эта формула предполагает начало «хоть какого-то» мирного процесса и мирного урегулирования, отметил политик.

Те меры, которые предполагаются, это лишь малая часть того, что заложено в Минских соглашениях, отметил он.

Украина не собирается вообще соблюдать никаких соглашений. На дипломатическом фронте, на линии соприкосновения мы всё это постоянно наблюдаем, — подчеркнул Безпалько.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, после чего дважды продлевала его, однако фактически он не введён в действие.

«Формула Штайнмайера», названная так по имени автора инициативы федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, представляет собой документ, который определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

Ранее Арестович сообщил, что в закон об особом статусе Донбасса при пролонгации не будут включать «формулу Штайнмайера», писал NEWS.ru.