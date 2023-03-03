Украина не хочет помогать семьям погибших в Афганистане На Украине одобрили проект о выходе из соглашения о помощи семьям погибших в Афганистане

Фото: Andrei Solomonov/Russian Look/Global Look Press

Кабмин Украины разработал законопроект о выходе страны из соглашения о предоставлении помощи родственникам погибших в Афганистане военных, сообщил в Telegram постоянный представитель правительства Тарас Мельничук. По его словам, инициатива была одобрена кабинетом министров. Государственная помощь семьям погибших регламентировалась законом Украины от 20 апреля 2011 года.

Одобрен проект Закона «О выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия». Законопроект направлен на выход Украины из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия, — говорится в сообщении Мельничука.

Соглашение о помощи семьям погибших в Афганистане военных было утверждено в рамках Союза Независимых Государств. Как рассказал ранее генсек СНГ Сергей Лебедев, де-юре по-прежнему остается в Союзе, выйдя фактически из 20% соглашений.

До этого Мельничук сообщал, что Киев вышел из трех соглашений о пограничном сотрудничестве, которые в разные годы были заключены с Россией, Белоруссией и СНГ. В частности, прекращено действие соглашения о развитии пунктов пропуска через украинско-российскую госграницу, которое заключили в Донецке в октябре 2011 года. Одновременно правительство Украины аннулировало соглашение с Белоруссией по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе двух стран.