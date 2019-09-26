https://static.news.ru/photo/9675de8a-e05a-11e9-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования.

Причин такого развития событий несколько. В первую очередь, МВФ счёл тревожным заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что Киев стремится достичь соглашения с олигархом Игорем Коломойским относительно краха крупнейшего кредитора Украины — ПриватБанка.

Ещё одним важным вопросом является неясность с окончательной версией бюджета на 2020 год. У Фонда сохраняются вопросы к макроэкономическим показателям и дефициту. Третьей причиной стала возможная потеря независимости Национального банка Украины. Она связана с возможной сменой руководства НБУ, передают « Украинские новости ».

Ранее News.ru писал, что МВФ предоставит Украине новый кредит в размере примерно $5 млрд. При этом будет изменена система финансирования.