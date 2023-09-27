Украина поставила условие трем странам Евросоюза для отзыва исков в ВТО Украина отзовет иски в ВТО при отказе стран ЕС от ограничений по экспорту зерна

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Украина готова отозвать иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, если названные страны гарантируют, что в будущем они откажутся от ограничений на экспорт зерна, заявил заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телеканала «Рада». По его словам, в этом случае Киев объявит на весь мир, что спор исчерпал себя.

Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет... Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним, — заявил Качка.

Замминистра добавил, что считает подачу исков правильным шагом. По его словам, это доказывает реакция партнеров. Качка уточнил, что соответствующее решение Киева «очертило природу возмущения».

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил Украину о последствиях раздувания аграрного конфликта. По его словам, власти республики могут расширить список продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны. Так он ответил на заявление Качки, который объявил о введении запрета на поставки отдельных польских товаров.