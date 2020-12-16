Украина назвала приоритетом своей политики противодействие России

https://static.news.ru/photo/0d7afd90-3fae-11eb-99af-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Поддержка украинцев за границей и противодействие России станут главными направлениями украинской внешней политики в 2021 году, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе конференции о дипломатии в следующем году.

Среди приоритетов на 2021 год тема противодействия российской агрессии на всех фронтах, безусловно, будет, — сказал он.

По его словам, в 2021 году будет запущена «Крымская платформа» — переговорная площадка, целью которой является возвращение крымского полуострова в состав Украины. Она станет новым элементом в архитектуре противодействия РФ.

Мы будем очень серьёзно работать над повышением эффективности взаимоотношений с украинцами за рубежом, — добавил он.

Дипломат отметил, что сотрудники МИД Украины будут налаживать сотрудничество с азиатскими странами и Африкой. В ведомстве ждут прорывов в отношениях с несколькими латиноамериканскими и азиатскими государствами.

В целом страна будет продолжать путь по интеграции в Европейский союз и НАТО, так как он отражает запрос украинского населения, передаёт ТАСС.

Накануне Кулеба заявил, что в отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций. В связи с этим, по его словам, обсуждать ситуацию нужно осторожно. Дипломат считает, что общество в стране ещё не готово к беседе о России в спокойной обстановке. Он отметил, что «убежать от своей географии» Украине не удастся.

Ранее дипломат озвучил пять приоритетных направлений в работе с Крымом. Первым в рамках «Крымской платформы» дипломат обозначил безопасность, включая свободу мореплавания. Второе направление — обеспечение эффективности санкций против России. Также он говорил о защите прав человека, культурных и религиозных прав, а также о преодолении негативного влияния ситуации на экономику и окружающую среду, писал NEWS.ru.