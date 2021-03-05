Украина назвала дату отключения от энергосистем России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/934ccd24-5f07-11e9-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.

В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничения импорта электроэнергии РФ и Белоруссии, и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами. По мнению и.о. министра, Киеву следует объединяться с европейской системой.

Как заявил Витренко на встрече с Крейвисом, в настоящее время процесс синхронизации выходит на финишную прямую.

В 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система - прим. ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии – прим. ред.), - сообщил и.о. министра энергетики, чьи слова приводит РИА Новости.

Предполагается, что синхронизация с ENTSO-E позволит демонополизировать рынок электроэнергии Украины и помоет внедрить там европейские правила и процедуры.

Важной задачей для ускорения синхронизации, по словам Витренко, является модернизация энергетической инфраструктуры - генерирующего оборудования и сетей.