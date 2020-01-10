https://static.news.ru/photo/e94369ae-3440-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранская сторона должна полноценно признать свою вину в крушении Boeing 737. Украина будет на этом настаивать.

Данное заявление утром в субботу, 11 января, сделал президент европейского государства Владимир Зеленский.

Как отметил глава Украины, субботнее утро не было хорошим, но оно принесло правду. Зеленский подчёркивает, что иранская сторона признала свою вину в крушении украинского самолёта ещё до окончания работы международной комиссии по этому делу. Однако Украина, уточняет президент, настаивает на полноценном признании.

Мы ожидаем заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, — сообщается на странице Зеленского в Facebook.

Также Украина ожидает от Ирана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Генерального штаба Вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт.