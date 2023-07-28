Украина настаивает на лишении России членства в ЮНЕСКО

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Верховная рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации, сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк. По его словам, также Киев настаивает на отправке миссии ЮНЕСКО в страну для оценки ущерба объектам всемирного наследия.

Депутаты требуют от организации помощи для защиты соответствующих объектов. Кроме того, Верховная рада требует проведения расследований преступлений против культурного наследия Украины. По словам Железняка, ЮНЕСКО должна привлечь к ответственности всех виновных в рамках международной юрисдикции.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что возвращение США в состав ЮНЕСКО произошло с нарушением устава. Дипломат обратила внимание, что организация не разрешила вопросы касательно погашения Вашингтоном долга по выплатам в регулярный бюджет учреждения. При этом задолженность США превышает $600 млн, напомнила Захарова.

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле ранее осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева. Она призвала провести расследование всех обстоятельств произошедшего, а также напомнила о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права.