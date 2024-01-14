Украина нашла нового «друга» и пообещала защитить его от России Премьер Украины Шмыгаль: Украина защитит Великобританию от России

Фото: МО Украины

Украина «в течение 24 часов» окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее России, заявил премьер страны Денис Шмыгаль. По его словам, подписанное Киевом и Лондоном соглашение по безопасности является «двусторонним, партнерским», передает «Украинская правда».

Не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов <...>, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника, — подчеркнул министр.

Шмыгаль отметил, что договор с Лондоном — «эталон», который «устанавливает планку». Премьер выразил надежду, что другие страны подпишут с Украиной аналогичные соглашения.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины между Лондоном и Киевом. Он подчеркнул, что никаких гарантий не существует в природе, а успокоить они могут только «домашних хозяек» и «стратегов».

До этого в правительстве Британии заявили, что двустороннее соглашение станет первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» с Украиной. В кабмине подчеркнули, что королевство первым из числа стран G7 подписывает такой документ с Киевом.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также объявил, что Британия в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.