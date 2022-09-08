Украина направит свыше $27 млрд на оборону в 2023 году

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти Украины направят свыше 1 трлн гривен (более $27 млрд) на нужды обороны и безопасности в 2023 году. Об этом украинский лидер сообщил в ежедневном вечернем обращении, пишет ТАСС.

Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один, — сказал Зеленский, комментируя итоги совещания с главой правительства, главой Минфина и замруководителя офиса президента по проекту госбюджета на 2023 год.

Между тем, по оценке Wall Street Journal, дефицит бюджета Украины составляет порядка $5 млрд из-за военных расходов, вследствие чего страна испытывает затруднения с выполнением социальных обязательств. Связанные с конфликтом траты составляют порядка 60% бюджета, а налоговые сборы покрывают только 40% расходов.

По прогнозам западных экономистов, ВВП Украины снизится на 30%. Киев рассчитывает закрыть образовавшуюся брешь за счет внешней помощи.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов сообщил, что на Украине растёт дефицит Пенсионного фонда. На сегодняшний день он составляет минимум 15% годового бюджета страны.