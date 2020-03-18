Власти Украины введут дополнительную спецпошлину в 65% на импорт российского угля и электроэнергии. Она вступит в силу с 1 апреля 2020 года.
Предложение внёс глава Министерства экономического развития Украины Игорь Петрашко. Отмечается, что власти намерены внести поправки в постановление в ближайшие три дня. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости ограничения поставок из России.
В ноябре 2019 года украинская железная дорога отменила тендер на закупку 3000 тонн угля из РФ. Итоги торгов были аннулированы по «причинам, которые невозможно устранить».
NEWS.ru сообщал ранее, что политолог и экономист Александр Дудчак оценил планы Украины по прямым поставкам газа из России.
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