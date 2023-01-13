Украина намерена вступить в Евросоюз за два года

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Украина намерена пройти путь переговоров по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, государству еще предстоит выполнить колоссальный объем работы для достижения указанной цели.

Тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный. В то же время, мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции, — написал Шмыгаль.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. Украина не является рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество, отметила она.

Уже в январе президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на скорое возобновление переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Своими надеждами украинский глава поделился в Telegram после встречи в онлайн-режиме с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Помимо вопроса вступления Украины в ЕС стороны обсудили ситуацию в зоне проведения СВО, а также ключевые потребности ВСУ, указал Зеленский.