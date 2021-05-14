Украина намерена создать собственные кибервойска

https://static.news.ru/photo/15f632dc-b529-11eb-bbfa-96000091f725_660.jpg Фото: Фото glas.ru

Украина утвердила стратегию кибербезопасности, в ближайшее время государство примет решение о создании кибервойск. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Мы сегодня утвердили стратегию кибербезопасности нашей страны, мы сегодня в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашей стране, — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что данное решение поддержали все члены СНБО. В ближайшее время указ о создании кибервойск будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Проект стратегии кибербезопасности страны рассчитан на 2021–2025 годы. В числе прочего этот документ определяет роли и обязанности при решении вопросов, связанных с безопасностью, введение механизмов частно-государственного партнёрства и многое другое.

Ранее в США гражданин Украины Фёдор Гладырь был признан виновным в совершении серии кибератак, которые привели к финансовым потерям на сумму более $1 млрд. Суд американского штата Вашингтон приговорил украинца к 10 годам лишения свободы.