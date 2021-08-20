Украина намерена открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран

Киев планирует открыть представительства форума «Крымская платформа» в целом ряде стран мира. О таком намерении сообщил в интервью телеканалу «Интер» президент Украины Владимир Зеленский.

«Крымская платформа» будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, там будут открываться те или иные направления, — сказал Зеленский.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа. На нём предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие в мероприятии 44 стран и международных организаций.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что саммит «Крымская платформа» представляет из себя политический перформанс, никак не влияющий на международно-правовую реальность, сформированную волеизъявлением жителей полуострова.