Украина намерена легализовать частные военные компании

Фото: МО Украины

Частные военные компании могут легализовать на Украине, следует из проекта закона «О международных оборонных компаниях», размещенного на сайте Верховной рады. В нем подчеркивается, что деятельность ЧВК предусмотрена исключительно за границей.

Регистрация и уплата налогов будет в Украине, — следует из документа.

Военный инспектор, летчик-инструктор Андрей Красноперов ранее рассказал NEWS.ru, сможет ли Украина использовать в боевых действиях против России частные военные компании. По его словам, ЧВК располагают своей авиацией и подготовленными пилотами. Киев без проблем сможет их использовать, уточнил эксперт.

Красноперов также добавил, что с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине присутствовали летчики — иностранные наемники. Платить зарплату таким специалистам, утверждает эксперт, возможно. Известны случаи, когда у частных военных компаний была собственная авиация. В пример инспектор привел ЧВК «Вагнер», которая обладала вертолетами и даже самолетами Су-25. Эксперт напомнил, как Киев нанимал летчиков из Польши, Чехии и Словакии. Однако, по его словам, стоит учитывать, что Украина нуждается в специалистах, которые могут использовать именно F-16. По оценке пилота, это сужает круг возможных кандидатов.