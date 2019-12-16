https://static.news.ru/photo/fa51e324-1fdc-11ea-ac60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина намерена согласовать три или четыре участка разведения сил на востоке Украины. Сделать это предполагается в ходе ближайшего заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

На этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение, — сказал глава украинского МИДа в интервью УНИАН.

Согласовать участки отвода войск и вооружений, по словам Пристайко, необходимо максимально быстро. По его словам, Украину устроило бы «даже следующее заседание», намеченное на 18 декабря.

Ранее, как писал NEWS.ru, в самопровозглашённой Донецкой народной республике выразили готовность предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе. Там заявили, что выполнят это на любых согласованных контактной группой территориях.