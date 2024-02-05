Военэксперт: Украина наладила массовое производство БПЛА при помощи Запада Военэксперт Прохватилов: Киев наладил производство FPV-дронов при помощи Запада

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников, заявил военный эксперт Владимир Прохватилов. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что уничтожать такие беспилотники тяжело: сейчас данную задачу пытаются решить многие военные аналитики.

Уничтожать [FPV-дроны] — это большая проблема, которую сейчас решают все военные аналитики всего мира. Еще неизвестно, как это будет решаться, поскольку это очень сложно. Пока это лом, от которого нет приема, — пояснил эксперт.

По его словам, управление дронами производится при помощи ноутбука. Оператор устанавливает маршрут БПЛА на устройстве и передает все необходимые команды. Прохватилов добавил, что у ВС РФ также есть подобные беспилотники и их аналоги, но в меньшем количестве. Эксперт отметил, что полноценной эффективной защиты от FPV-дронов пока нет, но российские военные все же способны их сбивать.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщил, что производство FPV-дронов в РФ будет увеличено до сотен тысяч, а тяжелых авиационных беспилотников — до десятков. По его словам, в ближайшие три года порядка 100 млрд рублей будет направлено на новые разработки и продвижение этой номенклатуры.