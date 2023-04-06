Украина накопила рекордные международные резервы Международные резервы Украины достигли рекордных за 11 лет $31,9 млрд

Фото: shutterstock

Объем международных резервов Украины достиг $31,9 млрд, что является рекордным показателем с 2012 года, сообщили в Telegram-канале украинского национального банка. В марте резервы выросли на 10%, в том числе за счет финансовых поступлений от международных партнеров.

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили $31,9 млрд. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет, — говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк Украины отметил, в течение марта резервы выросли на 10% благодаря уменьшению объемов чистой продажи валюты регулятором, умеренным долговым выплатам и финансовой помощи международных партнеров.

Ранее со ссылкой на данные Госстата Украины сообщалось, что средняя зарплата жителей страны за последнее время уменьшилась на $55. С учетом инфляции украинцы начали зарабатывать меньше на 14%. Средняя зарплата на Украине в 2022 году составила порядка 14,8 тысячи гривен (около 32 тысяч рублей).

В январе бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс опубликовали в The Washington Post статью, в которой высказали мнение, что в настоящий момент украинская экономика полностью уничтожена, а армия страны находится в прямой зависимости от поставок западного оружия. Райс и Гейтс отмечали, что эти обстоятельства могут вынудить США и ЕС подталкивать Киев к диалогу.