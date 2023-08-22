Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии Суд Украины конфисковал активы Министерства обороны Белоруссии

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в пользу государства активы Министерства обороны Белоруссии, сообщается в Telegram-канале суда. Отмечается, что речь идет о системах электрического авиационного пуска.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях». ВАКС взыскал в доход государства имущество, которое принадлежит Министерству обороны Республики Беларусь, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о противодействии в случае конфискации российских активов за границей. В частности, при конфискации или ограничении прав на собственность РФ за рубежом будет установлено внешнее управление активами стран-неприятелей на территории России.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.