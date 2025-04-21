Украина начала запасать газ к следующей зиме Украина начала закачивать газ в подземные хранилища

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Украина начала готовиться к следующему отопительному сезону и закачивает газ в подземные хранилища, сообщает компания «Нафтогаз Украины». Там не уточнили, речь идет о собственной добыче или об импортном газе.

Газ пошел в хранилища — «Укртрансгаз», оператор газохранилищ Украины, начал новый сезон закачки газа, — сказано в Telegram-канале «Нафтогаза».

До этого экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что на сегодняшний день запасы голубого топлива в ПХГ Украины достигли исторического минимума, а именно — 0,66 млн кубометров. Он отметил, что есть еще 4,6 млрд кубометров, однако они не в счет, так как выполняют буферную функцию.

По его словам, чтобы уверенно войти в грядущий отопительный сезон, Украина должна закачать в подземные хранилища 8,2–9 млрд кубометров газа. Причем закачка около 5,5–6,3 млрд из них возможна только за счет импорта, что обойдется Киеву примерно в $3 млрд (247 млрд рублей).

Дефицит голубого топлива на Украине возник 1 января, когда Киев отказался продлевать с «Газпромом» соглашение о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему страны. Из-за остановки транзита резко возросла необходимость в техническом газе, чтобы поддерживать давление в трубе.

Уже в конце месяца «Нафтогаз» начал закупать газ в Евросоюзе по высоким ценам, продолжая наращивать объемы. Тем не менее к концу марта запасы газа на Украине были рекордно низкими — меньше 6 млрд кубометров, из-за чего отопительный сезон пришлось завершить раньше, чем планировалось.

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