Украина начала вывоз секретных документов из Днепра к польской границе

Фото: МО Украины

Представители украинских властей вывозят из госорганов Днепра (ранее Днепропетровск) документы в города, граничащие с Румынией и Польшей, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев. По его словам, речь идет об архивах, документах делопроизводства и секретных материалах.

В Днепропетровске идет эвакуация документов в госорганах. <...> [Это] документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее, — сказал Киселев.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что география спецоперации России на Украине должна быть расширена. По его словам, кроме полного освобождения Запорожской и Харьковской областей под контроль России следует взять также Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

Глава крымского парламента Владимир Константинов также предположил, что география южного направления спецоперации на Украине должна включать Днепропетровск и Харьков, а также Николаев и Одессу, освобождение которых обеспечит безопасность границ и положит конец планам НАТО по закреплению в Черноморском регионе. Спикер подчеркнул, что в данном случае речь идет о русских городах, которым «не место в нацистской Украине».