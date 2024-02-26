Украина начала военное сотрудничество со Швецией Минобороны Украины сообщило о заключении контракта с компанией из Швеции

Фото: Matthias Merz/dpa/Global look Press

Украина подписала первый прямой контракт на закупку вооружений с шведской компанией, сообщает пресс-служба украинского министерства обороны. Ни название шведской компании, ни какие-либо иные подробности контракта не раскрываются. Известно, что договор составлен с участием украинского Агентства оборонных закупок. О заключении контракта сообщается во время визита на Украину министра обороны Швеции Пола Юнсона.

Путь в тысячу миль начинается с первого шага. И на этом пути еще много проектов, которые мы должны реализовать в партнерстве с нашими коллегами из FMV для обеспечения неотложных потребностей Вооруженных сил Украины, но этот первый шаг является ответственным и важнейшим, — отметила директор украинского Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Уточняется, что соглашение было заключено при содействии управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции FMV. Контракт был подписан в рамках сотрудничества, установленного между FMV и Агентством оборонных закупок Украины на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.

20 февраля министр обороны Швеции сообщил, что страна предоставит Украине 15-й пакет военной помощи на сумму около $680 млн. По его словам, дотация станет крупнейшей из всех, что Стокгольм направлял Киеву. В новый пакет войдут 10 десантно-штурмовых катеров Sridsbat 90 (CB90), 20 десантных катеров G-класса, мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другие образцы вооружений.