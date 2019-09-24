https://static.news.ru/photo/b7ec59ce-dee1-11e9-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Группа кораблей, катеров и судов Вооружённых сил Украины 24 сентября вышла в акваторию Чёрного моря для отработки учебно-боевых задач.

Моряки будут учиться маневрировать, уклоняясь от условных атак противника, отражать обстрелы с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами на незащищённом рейде, а также отрабатывать элементы по ведению минно-заградительных действий, передаёт информационное агентство Министерства обороны Украины « Армия Inform ».

Кроме того, экипажи малых бронированных артиллерийских катеров потренируются в стрельбе по морским и воздушным целям, попробуют оказать помощь аварийному кораблю и спасти тонущий экипаж.

Ранее News.ru писал, что авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения, которые проходили в течение недели над акваторией Чёрного моря. В мероприятии приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. Одним из ключевых моментов стал поиск морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.