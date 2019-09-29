Военно-морские силы Украины 29 сентября проводят учения в акватории Чёрного моря.
Моряки и пограничники тренируются уничтожать вооружённого противника, который по легенде высадился на побережье, говорится в
Кроме того, корабли и катера учатся в Чёрном море тактическому маневрированию с элементами уклонения от условных атак.
Ранее News.ru писал, что авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения, которые проходили в течение недели над акваторией Чёрного моря. В мероприятии приняли участие вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26. Одним из ключевых моментов стал поиск морской авиацией подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.