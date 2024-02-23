Украина начала торговать электроэнергией еще с одной страной Евросоюза Украина начала торговать электроэнергией с Венгрией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина начала коммерческий обмен электроэнергией с Венгрией, сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго». Совместные аукционы стран прошли днем ранее. В компании подчеркнули, что этот шаг означает начало торговли электричеством по европейским правилам еще с одной страной Евросоюза.

Вчера, 22 февраля, «Укрэнерго» провела первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office), — говорится в сообщении.

Крупнейший на Украине производитель стали «АрселорМиттал Кривой Рог» тем временем был вынужден принять кризисные меры из-за отключения электроэнергии. В начале февраля украинские СМИ сообщали о взрыве и пожаре на предприятии, однако руководство эту информацию не подтверждало.

До этого «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой экономить свет из-за роста потребления электроэнергии в стране. Компания отметила, что уровень потребления электричества на 13,4% превысил показатели. Одной из причин роста потребления электричества стало похолодание во всех областях страны.