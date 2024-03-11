Украина начала переговоры с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок РБК-Украина: Киев начал переговоры с США о возобновлении авиасообщения

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Киев начинает официальные переговоры с американским и европейским регуляторами по возобновлению авиаперевозок, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает РБК-Украина. Он добавил, что примеров работы гражданского авиасообщения в условиях боевых действий «в мире не так много» и Израиль — самый успешный пример.

Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов — европейского и американского. Так это работает. <...> Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы вступаем с ними в официальные переговоры, — сказал он.

19 мая 2023 года в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково. На следующий день, 20 мая, состоялся первый прямой авиарейс компании Georgian Airways из Тбилиси в аэропорт Москвы Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.