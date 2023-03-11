Украина начала отгораживаться от Молдавии траншеями

Фото: Соцсети

Траншея на границе Молдавии и Украины

Украинские пограничники роют траншеи на границе с Молдавией, сообщила РИА Новости представитель молдавской Пограничной полиции Раиса Новицки. По ее словам, Киев объяснил свои действия борьбой с нелегалами и контрабандой.

Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдавию, — цитирует ее агентство.

Новицки уточнила, что траншеи появились на украинской территории вблизи пунктов пропуска и приграничных дорог.

О ведущихся на границе работах сообщил также депутат парламента от Соцпартии Молдавии Богдан Цырдя в своем Telegram-канале.

Украинские экскаваторы усилено работают, копают огромные, километровые рвы на границе с Молдовой. Работают безостановочно, — написал он.

Ранее сообщалось, что Польша намерена отгородиться от России 200-километровым электронным барьером с видеокамерами и датчиками. Его возведение должно начаться в марте. В Варшаве подчеркнули, что оборудование барьера будет реагировать только на людей и «реальные попытки пересечь границу».