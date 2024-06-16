Украина начала консультации по второму «саммиту мира»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина начала консультации со странами, которые могли бы принять второй «саммит мира», сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что среди союзников Киева уже есть желающие. Президент уточнил, что саммит откроется, когда будет готов план действий, а каждый шаг из него будет проработан. Выступление Зеленского транслировал офис президента Украины на YouTube-канале.

Мы начали переговоры с ними <...>. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго «саммита мира», — заявил Зеленский.

Президент Украины анонсировал проведение второго «саммита мира» сразу после конференции в Швейцарии. В рамках сегодняшнего форума состоялось подписание итогового документа стран-участниц. Однако не все стороны встречи согласились поставить свое имя в этом списке.

Так, Ватикан не стал подписывать итоговый документ. К нему присоединились Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Также среди подписантов документа не оказалось Мексики, ЮАР и ОАЭ. Представлял Святой престол на конференции госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Поддержали документ Швейцария, Турция и США, а также страны — участницы Евросоюза. Всего подписи подставили 80 из 91 стран форума.