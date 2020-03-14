https://static.news.ru/photo/de8d03ac-65ec-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Милан, Италия Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский кабмин поручил Министерству инфраструктуры страны, а также Минздраву, МИД и МВД организовать и обеспечить неотложную эвакуацию граждан из Италии, где идёт распространение коронавируса нового типа (COVID-19).

В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолёта, который будет осуществлять эвакуацию, — говорится на официальном сайте правительства Украины.

Министр здравоохранения страны Илья Емец рассказал об опасности коронавируса. По его словам, для детей он безопасен, однако от него «умрут все пенсионеры». Чиновник сделал такое заявление в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Позже на сайте Минздрава появилось объяснение, что речь шла о высоком риске заражений и летальных исходов среди людей пожилого возраста. Глава ведомства сослался на мировую тенденцию и научные исследования.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.

Кроме того, Мишустин поручил ФСБ, МВД и МИД РФ разработать документ, временно приостанавливающий с 15 марта пропуск иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.