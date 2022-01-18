Украина на границе с Белоруссией построит вертолётные площадки

Украина построит на границе с Белоруссией вертолётные площадки для оперативной переброски резервов в случае необходимости. Кроме этого инженерные группы устанавливают разного рода заграждения из колючей проволоки и сетки рабицы. В работах задействованы около трёх десятков инженерных групп пограничников, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики.

Как отметили в ведомстве, с начала миграционного кризиса в Белоруссии для обустройства границы Украина применила около 4630 бухт спирально-линейных заграждений, из них 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

Согласно распоряжению Правительства «О выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства» Госпогранслужбе Украины выделено 21 млн грн. Сейчас закуплено почти 300 тонн сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы, — говорится в сообщении.

Ранее о строительстве заграждений на границе с Белоруссией заявили в Польше. Как сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик, Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве на границе с Белоруссией капитального заграждения. Длина сооружения составит 186 км, в качестве материала будет использована сталь. Окончание строительства запланировано на конец июня 2022 года.