Украина может выкупить у Евросоюза лишние вакцины от COVID-19

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Власти Украины готовы выкупить у Европейского союза излишки вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По его словам, команды Минздрава уже занимаются работой над пилотным проектом вакцинации.

Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан, и нам нужны только политические решения стран, — сказал он.

Чиновник отметил, что Киев проводит переговоры с основными производителями вакцины от COVID-19, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний или завершили его. С некоторыми из этих компаний уже согласуются потенциальные контракты, передаёт «Укринформ».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале вакцинации от коронавируса в стране в ближайшие дни. По словам главы государства, уже в ближайшее время Киев получит первую партию вакцины.

Название препарата Зеленский не уточнил, но отметил, что один миллион доз поступит от международного производителя. Он пообещал в скором времени поделиться всеми подробностями. Сейчас, по его словам, ситуация с коронавирусом в стране под контролем. Но при этом Зеленский призвал соотечественников «не расслабляться», так как «война с пандемией» ещё не завершена.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина остаётся одной из немногих стран Европы, которые даже не приступили к вакцинации.