Украина может превратиться в безжизненную пустыню

Через несколько десятков лет климатические изменения могут превратить Украину в пустыню. Об этом сообщает портал vesti.ua со ссылкой на информацию Министерства экологии страны.

По данным министерства, такая ситуация может возникнуть из-за недостаточности усилий со стороны политиков, отвечающих за решение проблемы окружающей среды. В настоящее время на Украине около 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, более 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.

Экологи отмечают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются главными трудностями страны. Так, пашни ежегодно выделяют в атмосферу три килограмма углерода. Это ведёт к повышению среднесуточной температуры.

Если вовремя не отреагировать на проблемы, на Украине возникнет большой дефицит воды и продовольствия.

Председатель Государственной экологической инспекции Андрий Малеванный сообщал, что к середине столетия Украине придётся импортировать питьевую воду, если власти и население не станут обращать внимания на экологические проблемы.

Ранее стало известно, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины презентовал в Киеве информационную брошюру на случай чрезвычайной ситуации или войны с Россией.