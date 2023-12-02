Украина может потерять часть помощи от второго после США союзника Telegraph: ФРГ стремится уменьшить свой вклад в фонд EPF военной помощи Украине

Фото: МО Украины

Германия хочет сократить свой денежный вклад в Европейский фонд мира (EPF) для военной помощи Украине, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина. Согласно ему, Берлин ссылается на уже оказанную Киеву помощь.

Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Европейского союза на вооружение для Украины на сумму 20 миллиардов евро, — указано в документе.

В статье также сообщается, что Франция хочет добиться от EPF прекращения передачи вооружений из запасов стран ЕС. Вместо этого Париж предлагает совместными усилиями закупать оружие у европейских производителей.

Ранее военный аналитик Прохор Тебин выразил мнение, что за счет военной помощи Украине США также обновляют свой военно-промышленный комплекс (ВПК). По его словам, в отличие от стран Европы, которые вынуждены влезать в длительные и дорогостоящие программы закупки нового вооружения, США имеют отлаженную схему и средства, выделяемые конгрессом.

При этом Тебин подчеркнул, что часть американских политиков все равно выступает против дальнейшей помощи Киеву, так как, по их мнению, Украина отвлекает Вашингтон от необходимой переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Также аналитик напомнил, что в американской политической повестке звучат тезисы о необходимости сокращения и сдерживания чрезвычайных дополнительных расходов, к которым относится помощь Киеву.