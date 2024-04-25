Украина может получить высокоточные управляемые бомбы Paveway Business Insider: Великобритания передаст Украине управляемые бомбы Paveway IV

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Лондон передаст Киеву высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках нового пакета военной помощи, сообщает Business Insider со ссылкой на Минобороны Британии. При этом, по информации издания, они вряд ли смогут изменить ситуацию на поле боя.

Британия дает Украине запас бомб Paveway IV в рамках своей новой поставки помощи, — говорится в сообщении издания.

По словам сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастина Бронка, у Киева недостаточно вспомогательного оборудования для применения бомб Paveway IV.

24 апреля президент США Джо Байден заявил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что в новом пакете помощи США передадут Украине БТР М113, БМП M2 Bradley, радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения. Он предположил, что самым опасным оружием станет дальнобойная (около 300 км) модификация крылатой ракеты ATACMS.