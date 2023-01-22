Украина может получить от Запада намного меньше запрошенных танков Quotidiano Nazionale: Украина может получить от Запада намного меньше танков Leopard 2

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Украина получит от стран Запада гораздо меньше танков, чем изначально запрашивала, пишет итальянская газета Quotidiano Nazionale. По подсчетам издания, к лету Киеву передадут до 87 танков Leopard 2 вместо планируемых 300.

Все позволяет считать, что у Киева будет партия «Леопардов 2». Но по всей вероятности, их будет немного, — говорится в материале.

Остальные будут доступны не ранее конца 2023 — начала 2024 годов.

Там же отмечается, что 100 танков находятся на складах концерна Rheinmetall (22 Leopard 2 и 88 Leopard 1). По словам главы предприятия Армина Паппергера, для их ввода в строй понадобится значительный срок и несколько сотен миллионов евро инвестиций. При таком сценарии танки будут готовы к началу следующего года.

Ранее издание Zeit написало, что решение канцлера Германии Олафа Шольца временно не отправлять танки Leopard 2 на Украину вызвало активные споры в бундестаге. Так, глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн потребовала объяснить причины подобного решения. По ее мнению, Шольц начнет предпринимать конкретные действия только под давлением.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус предостерег Варшаву от передачи ВСУ танков без разрешения Берлина. По его словам, это будет воспринято как недружественный шаг по отношению к НАТО.