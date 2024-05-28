Украина может подписать соглашение по безопасности еще с одной страной Belga: Украина заключит соглашение по безопасности с Бельгией

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Бельгию во вторник, 28 мая, сообщило бельгийское информационное агентство Belga. Это будет краткий визит, во время которого он подпишет с премьер-министром страны Александером Де Кроо соглашение по безопасности. Также политик встретится с королем бельгийцев Филиппом.

Кроме того, поднимется вопрос о планах Бельгии предоставить Украине самолеты F-16 и ход обучения летчиков и техников для них. Страна планирует начать передавать самолеты после того, как США отправят первые F-35 по контракту 2018 года, поставка двух из сорока машин заявлена на конец 2024 — начале 2025 года. Сколько самолетов получит ВСУ — неизвестно.

Ранее Европейский союз согласовал черновой вариант проекта по предоставлению гарантий безопасности Украине. В настоящее время с Киевом обсуждаются условия 11-страничного документа. При этом соглашение не предусматривает прямое участие солдат ЕС в боевых действиях. Речь идет о политической, военной и экономической помощи государству, в том числе консультациях при проявлении агрессии в отношении Киева. Предполагается, что Украина получит данные гарантии не позднее начала июля.

При этом Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Документ был подписан в 1993 году.