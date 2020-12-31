Украина может отказаться от покупки китайской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ed049fe-4b88-11eb-bb83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины откажутся от покупки китайской вакцины от коронавирусной инфекции компании Sinovac Biotech, если эффективность препарата окажется ниже 70% или если он не пройдёт регистрацию.

Если требования не выполняются, деньги возвращаются. Механизм банковской гарантии означает, что это произойдёт по сути автоматически, не через суд, — цитирует портал LB.ua руководителя государственного предприятия «Медицинские закупки» Арсена Жумадилова.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Ведомство выполнило задание главы государства, сумев договориться с поставщиком. Препарат в первую очередь получат украинцы из групп риска и те, кто «выполняет критически важные функции в борьбе с пандемией». В администрации Зеленского напомнили, что китайскую вакцину в количестве 50 млн доз уже закупила Турция.

По условиям соглашения Украина получит первую партию вакцины в количестве 700 тысяч доз в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или регистрации «одним из компетентных органов» США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или регистрации «в рамках централизованной процедуры компетентным органом» Евросоюза.

Между тем петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Автором петиции выступил Николай Исаев. В тексте говорится о необходимости обеспечить заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины «Спутник V» для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса. По словам Исаева, вакцинация должна быть бесплатной за счёт госбюджета и благотворительности. С 30 декабря петиция набрала 17 голосов из 25 тысяч необходимых для её рассмотрения президентом, писал NEWS.ru.