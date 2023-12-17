Украина может остаться без снарядов из-за «ограниченности» Евросоюза FT: ограниченные мощности ЕС могут оставить Украину без обещанных снарядов

Фото: МО Украины

Евросоюз не сможет предоставить Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, считает обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Сандбу. По его словам, производственные мощности содружества сильно ограничены, поэтому ЕС просто не успеет выполнить заказ. Этой проблемы можно было избежать, если бы «деньги были выделены раньше», считает журналист.

Неспособность Европы выполнить обещание о поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов проистекает из ее ограниченных физических производственных мощностей — мощностей, которые могли бы быть больше, если бы деньги были выделены раньше, — написал Сандбу.

Ранее о сложностях в поддержке Украины также заявили в Пентагоне. По словам представителей ведомства, США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Киеву. Офицер уточнил, что в настоящий момент Вашингтон располагает средствами в размере $4,4 млрд для помощи Украине и $1 млрд на восполнение своих ресурсов.

Лидеры стран ЕС тем временем призвали увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого Украине предоставляется помощь. По их словам, ВСУ испытывают острую необходимость в ракетах, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.