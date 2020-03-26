Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в стране может быть введён режим чрезвычайной ситуации.
Он отметил, что соответствующий вопрос рассмотрит правительство страны,
Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой, — подчеркнул он.
Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что количество заразивших коронавирусом в стране может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер. Ляшко добавил, что в настоящий момент подтверждено 97 случаев заражения. Выздоровел один человек, ещё трое скончались, писал NEWS.ru.
В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.
В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.
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