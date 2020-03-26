https://static.news.ru/photo/c3285892-6e8d-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в стране может быть введён режим чрезвычайной ситуации.

Он отметил, что соответствующий вопрос рассмотрит правительство страны, передаёт «Корреспондент.net». Новые меры могут быть приняты сроком на 30 дней.

Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой, — подчеркнул он.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что количество заразивших коронавирусом в стране может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер. Ляшко добавил, что в настоящий момент подтверждено 97 случаев заражения. Выздоровел один человек, ещё трое скончались, писал NEWS.ru.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.