Украина может не попасть на Евровидение из-за скандала с участницей

Скандал с посещавшей Крым певицей Алиной Паш может привести к тому, что Украину не допустят до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом заявил в эфире телеканала «Первый» председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий. Артистка победила в национальном отборе, ранее она была внесена в базу данных сайта «Миротворец» за посещение российского полуострова.

Если Европейский вещательный союз найдёт политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться, — объяснил Чернотицкий.

На это один из представителей жюри национального отбора Ярослав Лодыгин заметил, что в подобной ситуации любое принятое решение может быть воспринято как политизация.

Ранее информацию о пересечении границы с Крымом команды Алины Паш запросил в Государственной пограничной службе Украины телеканал «Суспильне». По данным телеканала, документы о поездке в российский регион, представленные артисткой, могли быть подделаны. Вещатель подчеркнул, что до завершения проверки не станет подписывать соглашение об участии конкурса с Паш.

Алина Паш победила в украинском национальном отборе, который прошел в субботу, 12 февраля, с песней «Тени забытых предков». Она набрала 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В состав последнего входили победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссёр Ярослав Лодыгин.

Алина Паш оказалась в центре скандала в 2019 году, когда стало известно, что она посещала Крым. В 2017 году певица также побывала в Москве как «частное лицо».