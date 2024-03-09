Украина лишится четверти своих министерств NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из 19 министерств

Пять из девятнадцати имеющихся на Украине министерств могут быть расформировать в ближайшие месяцы, пишет украинское издание NV со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» и офисе президента страны Владимира Зеленского. При этом не уточняется, какие именно ведомства перестанут существовать.

Тем не менее пока для этого не сформированы рабочие группы в правительстве. Предполагается, что часть функций ликвидированных министерств передадут офису премьера. Вместе с этим уточняется, что Зеленский не планирует менять премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в феврале прошел медкомиссию и был признан непригодным к военной службе. Отмечается, что тогда же Залужный подал рапорт об увольнении.

В свою очередь Зеленский отмечал, что Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую службу в Великобританию. Украинский лидер выразил надежду на укрепление союза с Соединенным Королевством. По словам депутата Верховной рады Евгения Шевченко, когда людей с Украины отправляют послами в Британию, это уже «политическая пенсия», потому что назад никто никогда не возвращается.